Covid, Giugliano verso la “zona rossa rafforzata”. Lo rende noto il sindaco

Domani mattina, dopo la conferenza sull’insediamento della nuova caserma dei vigili del fuoco a Giugliano, si terrà una riunione del “Centro operativo comunale” per analizzare la curva dei contagi in modo da decidere eventuali nuove misure da adottare nel contrasto al Covid-19. Questa “terza ondata”, a causa delle numerose varianti, sta risultando molto più invasiva e quindi contagiosa. A questo, poi, aggiungiamo un contesto sociale già stressato da un anno di restrizioni dovute alla pandemia e la resistenza, soprattutto dei più giovani, al rispetto delle regole in quanto non riescono più ad essere ligi di fronte ad un attacco alla loro libertà ed alle loro sane abitudini. Non è certamente facile vivere in isolamento, lontani dalla scuola, dagli amici, persino dagli affetti cari. Questi elementi hanno determinato un nuovo aumento dei contagi che richiede, a malincuore, delle decisioni drastiche per tutelare la salute collettiva.