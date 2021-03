Imprese, Nappi (Lega): “Bene risorse Camera commercio Napoli. Ora serve azione di sistema della Regione”

32 Visite

“Una buona notizia per le 320mila imprese di Napoli e provincia destinatarie dei bandi promozionali 2021 i quasi 50 milioni stanziati dalla Camera di Commercio di Napoli. Ancora di più i 7 milioni per fitti e utenze: sono una autentica boccata d’ossigeno per le aziende vessate nell’ultimo anno dagli effetti devastanti della pandemia”. Così il consigliere regionale della Lega Campania, Severino Nappi.

“Prenda esempio da queste misure la Giunta regionale, potenzi questi interventi e inizi finalmente a muoversi in una logica di rete e di sistema che oggi è indispensabile per uscire dal pantano dell’immobilismo – prosegue Nappi. Esattamente come accade a livello nazionale, dove l’azione corale del Governo non guarda all’appartenenza ma alle necessità del Paese, così chiediamo che faccia il governo regionale, recependo le idee e le proposte che stiamo raccogliendo dal nostro sistema produttivo e dalle parti sociali. I fondi della nuova programmazione europea sono la linfa che deve sostenere una politica nuova che sia di rilancio e di sviluppo del nostro territorio. È ora di usarli”, conclude.













