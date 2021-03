Il Prefetto visita l’Associazione “L’Altra Napoli” nel quartiere di Forcella

79 Visite

Nel pomeriggio odierno il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato presso la sede dell’Associazione “L’Altra Napoli” nata nel 2005 con l’intento di ideare progetti di riqualificazione urbanistica, artistica e sociale per generare opportunità di sviluppo, occupazione, incremento dell’istruzione e per stimolare l’impegno civile dei cittadini.

Il Prefetto, accolto dal Prof. Roberto Velardi e dal Vicepresidente Antonio Lucidi, ha visitato la struttura frequentata quotidianamente da circa 120 ragazzi e le aule didattiche, incontrando i 30 bambini del progetto “La Casa di Vetro”. La Casa, da spazio abbandonato, grazie al contributo di diversi soggetti privati, è divenuto luogo per lo studio, il gioco e la crescita culturale, un polo di aggregazione con palestra, laboratori multimediali e una biblioteca ove contrastare la povertà educativa.

Il Prefetto ha partecipato ad una breve esecuzione musicale di due giovani della “Piccola Orchestra di Forcella”. Già 40 i bambini, di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, hanno iniziato un percorso musicale, seguiti da 13 giovani maestri.

Nel corso dell’incontro sono stati altresì illustrati tre tra i tanti progetti in itinere: la scuola di catering per i giovanissimi; l’accompagnamento di alcuni ragazzi del quartiere da parte di famiglie di volontari che li conducono attraverso itinerari turistici di Napoli e altri luoghi d’interesse, contribuendo alla loro crescita culturale e relazionale; la realizzazione di un asilo per i più piccoli del quartiere.













