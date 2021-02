Covid Campania, sequenziato anche il ceppo californiano

Ormai – come riporta Il Mattino di Napoli – circa il 70 per cento dei tamponi rianalizzati a Napoli sono riferibili a una variante. Nella successiva lettura dell’intero genoma virale, effettuata presso i laboratori specializzati del Tigem ma anche al Cotugno e all’Istituto Zooprofilattico, di questa prima scrematura l’80 per cento si conferma variante inglese. A conti fatti più del 50 per cento del campione dunque è rappresentato dalla variante britannica di Sars-Cov-2. Inoltre sono stati individuati ieri al Cotugno, per la prima volta in Campania, due casi di variante brasiliana del Coronavirus. Si tratta di due uomini, entrambi napoletani e sintomatici: uno ancora ricoverato al Cotugno insieme alla moglie (sospetta per la stessa variante) in condizioni stabili mentre un altro è in via di guarigione dopo le dimissioni.

E’ spuntata, infine, per la prima volta in Italia, tra le circa 40 varianti individuate su oltre 2.500 finora sequenziate, quella californiana mai trovata finora in Italia. Il tampone, processato nel corso di questa settimana, era relativo a un test eseguito un mese fa.