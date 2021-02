𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗔𝗴𝗿𝗼-𝗣𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼𝗽𝗲𝗱𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗱 𝗔𝗶𝗰𝗮𝘀𝘁 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗲 𝗮𝗶 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗽𝗶 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 “𝗦𝗲𝗶 𝗱𝗶 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝘀𝗲” 𝗲 “𝗩𝗶𝗩𝗶 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼”

112 Visite

Le predette strade, di lunghezza complessiva di circa 2.00 Km sono spesso state bersaglio di sversamenti abusivi di rifiuti. Anche al fine di preservare lโ€™area in questione da nuovi sversamenti,ย l’amministrazione De Leonardis, ย con questa iniziativa, ridร vita all’ampia zona rurale dove รจ presente una variegata flora e fauna e dove non sono rari avvistamenti di volpi, lepri, poiane ed alcune specie migratorie.

“Una cittร รจ sicura se รจ vivaโ€ย –ย dichiarano il sindaco Raffaele De Leonardis e l’assessore Cerqua ย – Uno dei nostri obiettivi dichiarati รจ restituire la vita di un tempo a posti che hanno fatto la storia della nostra cittร . In questo modo, oltre a preservarli dai malintenzionati, li consegniamo ai cittadini, con la speranza che – dopo questo periodo di pandemia – possano tornare a frequentarli come avveniva un tempo”.

Grazie alle giร numerose iniziative pensate e che verranno messe in campo da Aicast, “Sei di Qualiano se” e “Vivi Qualiano”, in zona sarร possibile trascorrereย momenti di sport, di tempo libero e di socializzazione in genere.

“Il progettoย “Il percorso del Cardinale” ย segna un punto importante per Qualiano –ย dichiarano i rappresentanti di Aicast e dei citati gruppi Facebookย – “Sei di Qualiano se” e “ViVi Qualiano” si defilano dal solo concetto di community virtuale e danno vita ad un reale progetto di riqualificazione di un territorio, quale il Cardinale, di rilevante importanza per Qualiano.

Fondamentale, per noi, la presenza nel progetto di Aicast in rappresentanza dei commercianti locali. Siamo estremamente grati all’amministrazione comunale per aver mostrato da subito interesse per l’iniziativa, sino a portarla a compimento.