Mugnano, blitz della municipale nel Conad del centro commerciale: sanzioni per 1000 euro

Blitz della polizia municipale questa mattina nel Conad del centro commerciale di via Pietro Nenni. I caschi bianchi, insieme al sindaco Luigi Sarnataro, hanno effettuato una serie di controlli nella struttura aperta da qualche giorno. Il titolare del supermercato ha avuto una sanzione amministrativa, dell’importo di mille euro, per mancata comunicazione al Suap della merce sotto costo. Mentre i vigili controllavano la struttura all’esterno del parco commerciale si svolgeva la manifestazione dei lavoratori ex Auchan in esubero.













