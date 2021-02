Covid, creato un unico test per virus e varianti: risultati in meno di un’ora

79 Visite

AGI Un solo test e meno di sessanta minuti per ‘stanare’ la varianti inglese e sudafricana del Covid. L’innovativo kit, di cui apprende l’AGI, per la diagnosi delle varianti attraverso il tampone molecolare – la cosiddetta tecnologia Pcr – è stato sviluppato da “Oncology and Cytogenetic Products – OaCP”, società spin-off dell’università di Bologna. ‘Menti’ della scoperta ‘made in Italy’ sono, infatti, due ex studenti dell’Alma Mater, lo startupper Enrico Di Oto e il ricercatore Simone Di Giacomo. Il partner industriale è una società cinese con sede a Wuhan, la città simbolo del Covid-19 dove scoppiò il primo focolaio al mondo.

Si tratta dell’azienda ‘Wuhan Healthcare Biotech’ specializzata nello sviluppo di prodotti per la biologia molecolare. Infine, l’aspetto commerciale è curato da una società inglese, la Crosstrak. Una sinergia a triangolo – Italia, Cina, Uk- che potrebbe aggiungere un tassello importante alla lotta al Covid. Il virus ‘morde’, le varianti corrono e lo screening rapido diventa una delle chiavi per arginare la pandemia. Il kit è marcato CE ed è stato già registrato nel data base del ministero della Salute italiano. Il super ‘cacciatore’ di varianti è, quindi, pronto per essere immesso sul mercato.

I primi test molecolari con la nuova tecnologia saranno fatti in Sicilia, nel Centro regionale qualità laboratori (Crq) diretto dalla professoressa Francesca Di Gaudio. E sono in corso trattative anche con altri enti, governativi e non, in Italia e all’estero. “Il kit è adatto ad ogni tipo di laboratorio, anche di piccole dimensioni, ed è compatibile con le strumentazioni più diffuse, senza richiedere investimenti aggiuntivi. Gli studi di validazione fatti su campioni con quantità di materiale virale noto, hanno mostrato una sensibilità prossima al 100 per cento”, spiega Di Oto, amministratore delegato di OaCP intervistato dall’AGI.













