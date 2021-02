Incidente stradale per Tiger Woods: subito trasportato in ospedale. “Ha ferite multiple alle gambe”

283 Visite

RANCHOS PALOS VERDES (Stati Uniti) – Tiger Woods è finito in ospedale dopo un brutto incidente d’auto a Ranchos Palos Verdes, nella Contea di Los Angeles, con i vigili del fuoco e i paramedici intervenuti sul posto che hanno avuto bisogno delle tenaglie per estrarlo dalla vettura. A darne notizia è l’account Twitter del dipartimento dello sceriffo della contea californiana. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare ma Tiger Woods, che nei giorni scorsi ha premiato il vincitore del Genesis Invitational, stava viaggiando in direzione nord su Hawthorne Boulevard, a Blackhorse Road, quando si è schiantato subendo gravi danni.

Secondo il suo agente, Mark Steinberg, Woods avrebbe riportato diverse ferite alle gambe e si troverebbe attualmente in sala operatoria. L’incidente è avvenuto attorno alle 7.12 di stamane, al confine fra Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verdes, e il veicolo ha riportato danni importanti, con la parte anteriore quasi interamente distrutta. In dubbio per il Masters di Augusta dopo l’ennesimo intervento alla schiena, l’ex numero uno del mondo non è nuovo alle cronache extrasportive: nel 2009, nei pressi della sua casa in Florida, un altro incidente d’auto, mentre nel 2017 fu arrestato perché alla guida in stato confusionale, a causa di un mix di medicinali prescrittigli da un medico.

Ancora il manager ha detto che Tiger Woods è in questo momento sottoposto ad un intervento chirurgico alle gambe. Un elicottero della KABC-TV sulla scena dell’incidente ha mostrato l’auto di Woods riversa su un fianco con la parte anteriore gravemente danneggiata. Gli airbag sembrano essersi azionati. Il veicolo sembra essere uscito fuori strada su una collina. Il 15 volte campione Major ha giocato l’ultima volta il 20 dicembre nel PNC Championship con suo figlio di 11 anni, Charlie. Woods ha quindi subito un quinto intervento chirurgico alla schiena, una microdiscectomia, due giorni prima di Natale e non ha dato indicazioni su quando sarebbe tornato sui green. L’obiettivo di Tiger era di tornare in tempo per il Masters in programma dall’8 all’11 aprile.













