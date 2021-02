Il 17 febbraio è la giornata nazionale del gatto: perché si celebra? Scopriamolo insieme

94 Visite

Il 17 febbraio si celebra in Italia la Giornata del gatto. Si tratta di un’occasione per festeggiare gli oltre sette milioni di mici che fanno compagnia alle famiglie italiane. Quella di oggi fa il paio con la giornata dell’8 agosto istituita nel 2012 dal Fund for Animal Welfare (Ifaw) a livello internazionale. Quella che si celebra in Italia, invece, risale al 1990 e la scelta della data non è per nulla casuale. Febbraio, infatti, secondo un’antica credenza è il mese dei gatti e delle streghe mentre il numero 17 per tradizione è associato alla sventura, proprio come i gatti neri. Credenze popolari e completamente sfatate dalla dolcezza e socievolezza dei nostri amici felini. Inoltre questo è il mese dell’Acquario, il segno zodiacale degli spiriti liberi per antonomasia. E chi se non un micio è completamente libero.













