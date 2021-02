Marano, si finge avvocato del marito e truffa un’anziana. Bottino: oltre mille euro e preziosi

370 Visite

Oltre mille euro in contanti e oggetti di valore, tra cui oro, sono stati rubati ieri a un’anziana di via San Rocco. La donna è una 85 enne ed è stata truffata da alcuni malviventi. Uno di questi, nella mattinata, l’aveva contattata al telefono presentandosi come l’avvocato del consorte, anch’egli ultraottantenne. Il finto avvocato ha spiegato all’anziana che il marito era stato condotto in caserma dopo aver investito una persona. L’uomo ha poi fatto sentire, sempre al telefono, la voce di un uomo (il presunto marito) che chiedeva aiuto alla moglie.

“Ora arriva l’avvocato, dagli l’oro e i soldi che abbiamo in casa”: sarebbero state queste le parole utilizzate dal finto marito per convincere l’anziana. Poco dopo il truffatore, autodefinitosi avvocato Esposito, si è recato presso l’abitazione della donna, dove gli è stato consegnato l’oro e gli oltre mille euro in contanti.













