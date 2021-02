I Municipalità di Napoli, Ilaria Mele nuovo assessore alla Sanità

128 Visite

NAPOLI – Nuovo ingresso nella Giunta della I Municipalità di Napoli: Ilaria Mele è stata nominata assessore con delega alla Sanità. In precedenza, in veste di consigliera del parlamentino di Chiaia-Posillipo-San Ferdinando, Mele aveva ricoperto l’incarico di vicepresidente Commissione Politiche sociali ed era delegata alla Refezione scolastica. «Ringrazio il presidente Francesco de Giovanni, l’onorevole Fulvio Martusciello, e tutti coloro che hanno riposto fiducia nei miei confronti. Mi aspetta un lavoro difficile e delicato, ma c’è grande entusiasmo e continuerà l’impegno per i cittadini, in ambito sociale e sanitario». Il neo assessore, farmacista ospedaliera in servizio presso il Monaldi, il prossimo 23 febbraio, parteciperà a una iniziativa dell’Ordine dei farmacisti di Napoli, che si terrà nei locali della scuola Tito Livio (Largo Ferrandina a Chiaia, 3), dove saranno effettuati tamponi gratuiti ai cittadini.













