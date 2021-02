Scuola e Covid, De Luca pensa a una nuova ordinanza

454 Visite

Il governatore Vincenzo De Luca, a quanto si apprende, pensa a una nuova stretta per le scuole. Teme un’impennata dei contagi che potrebbe vanificare i sacrifici finora portati avanti, così come teme che il contenimento dell’indice Rt, che ci tiene almeno per ora ancora in zona gialla, potrebbe superare quel margine ormai irrisorio e trascinarci in zona arancione. Gli innumerevoli focolai nelle scuole dell’area vesuviana e nel Giuglianese, in aggiunta al 36 per cento di positivi in appena due settimane a Napoli, impensieriscono il governatore della Campania che ha comunicato al suo entourage di stilare una nuova ordinanza.

Lo staff è già al lavoro ma stavolta De Luca ha preteso un documento a prova di Tar, che possa cioè far rimbalzare al mittente gli inevitabili ricorsi da parte dei coordinamenti No Dad, che già hanno vinto un round permettendo alle scuole primarie e secondarie di secondo grado di rientrare in classe con il decreto del 20 gennaio. La pubblicazione della nuova ordinanza regionale potrebbe esserci già domani, dopo la riunione con l’Unità di crisi fissata proprio per verificare se l’andamento delle curve dei contagi è tale da far temere il peggio.













