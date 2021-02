Crisi, Renzi: “Non sono disposti a mediare su nulla, per ora niente accordo”

47 Visite

“Non stanno concedendo nulla”: Italia viva è “favorevole a un accordo, ma” gli altri partiti “non accettano nessuna mediazione sui temi grossi e non vogliono neppure mettere nulla per iscritto”. Lo avrebbe detto Matteo Renzi, a quanto si apprende, ai parlamentari di Iv in assemblea parlando della trattativa sul governo. Sulla giustizia, avrebbe aggiunto, “lo zero assoluto”.

Matteo Renzi ha fotografato una situazione di stallo nelle trattative: “Noi – ha spiegato – siamo favorevoli all’accordo ma gli altri non accettano nessuna mediazione sui temi e non vogliono neppure mettere nulla per iscritto”.













