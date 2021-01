Monteruscello: ragazze attendendo il bus. Un uomo si avvicina e palpeggia una 17enne. Carabinieri arrestano per violenza sessuale un 56enne incensurato

273 Visite

I Carabinieri della stazione di Monteruscello hanno arrestato per violenza sessuale un 56enne incensurato del posto.

Erano le 18 di ieri sera e l’uomo – nei pressi di una fermata dell’autobus – si è avvicinato ad alcune ragazze che stavano attendendo il pulmann. Le ha prima insultate proferendo parole volgari e poi – non contento – si è avvicinato ad una di queste, una 17enne.

Con forza l’ha palpeggiata, le ha toccato il seno e se ne è andato.

I militari dell’Arma – in uno dei tanti servizi disposti dal comando provinciale di Napoli- erano poco distanti e, allertati dal 112 su richiesta di aiuto da parte di un’amica coetanea della vittima, hanno rintracciato e arrestato il 56enne.

L’uomo è stato dichiarato in arresto e condotto al carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.













