Giorno della memoria, consegna medaglie in ricordo di deportati nei lager nazisti

Mercoledì 27 gennaio, alle ore 10.00, presso il Palazzo di Governo, il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, consegnerà le medaglie d’onore alla memoria ai familiari di trentadue cittadini della provincia di Napoli, deportati ed internati nei lager nazisti.

La speciale benemerenza è prevista dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 per rendere omaggio, nel modo più solenne, a quanti – nel corso della lotta alle barbarie nazifasciste – pagarono un tragico prezzo nei lager o asserviti al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale.

Alla cerimonia, che si articolerà in due sessioni nel rispetto delle prescrizioni dettate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, parteciperanno i Sindaci dei comuni della provincia di residenza degli insigniti, i vertici delle Forze dell’ordine e delle Forze Armate.













