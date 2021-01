Campania, Nappi (Lega): “Ascoltare appello imprese noleggio”

175 Visite

“I numeri impietosi sulle imprese e i lavoratori del noleggio auto e bus in ginocchio rivelano tutta l’inadeguatezza del governo nel far fronte all’emergenza e alla crisi economica”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Attività Produttive, che aggiunge “Almeno le amministrazioni locali non restino indifferenti e raccolgano l’appello delle associazioni di categoria. Occorre assoldare tutti gli autobus necessari attingendo dalle flotte delle migliaia di aziende di noleggio con conducente che dalla primavera scorsa sono ferme a causa dell’annullamento delle gite e dei viaggi di piacere”. “In questo modo, – sottolinea l’esponente leghista – eviteremo l’affollamento sui mezzi che vanifica il distanziamento assicurato all’interno delle aziende e delle scuole, il fallimento certo delle imprese che con fatturato azzerato non riescono più ad onorare leasing, ammortamenti bancari, costi fissi, personale. Inoltre, nel medio termine, eviteremo un pericoloso ridimensionamento di un settore strategico per una regione a vocazione fortemente turistica com’è la Campania. Non ci vuole tempo, i mezzi sono già pronti. Serve solo mettersi in ascolto, cosa che il governo fino ad oggi non ha mai fatto e per questo è giusto che vada a casa”, conclude Nappi.













