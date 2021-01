Scuola, in Campania rientrano in classe 181 mila alunni

Sono oltre 181mila gli alunni – come riporta Il Mattino – in tutta la Campania che rientrano, di questi ben 103mila sono divisi tra Napoli e la provincia. Numeri importanti che si affiancano agli oltre duecentomila bimbi delle elementari già rientrati la scorsa settimana. Primo giorno e si dovranno abituare agli orari, a portare le mascherine in classe, a rinunciare alla merenda come impongono diverse scuole. A studiare la mattina, in alcuni casi per poi stare in classe il pomeriggio. I prof sono pronti, i dirigenti hanno stravolto tutti gli orari e predisposto turni ogni quindici giorni per chi non ha gli spazi adeguati. E sulla sicurezza parte lo screening del personale scolastico. «In realtà è più un monitoraggio che verrà fatto dalla Regione. Sono 300mila i test rapidi a disposizione, la campagna partirà nei prossimi giorni, sempre su base volontaria e questa volta per evitare file e caos grazie ad un accordo con i medici di medicina generale il personale scolastico potrà rivolgersi proprio a loro per fare il test. In caso di positività dovranno fare il tampone. Un monitoraggio che verrà effettuato – test a disposizione permettendo – con cadenze precise e non una tantum.

Quanto ai probabili assenti, c’è da dire che i lavoratori fragili hanno delle tutele ben precise e l’età media dei docenti è elevata. Un conto dunque la didattica a distanza un conto quella in presenza. Gli effetti potrebbero essere di buchi di orari non marginale almeno nei primi giorni della riapertura delle scuole. Non tutti hanno chiesto il potenziamento Covid fissato dal Miur. La maggior parte dei dirigenti ha optato per assumere a tempo determinato personale Ata.