Quartiere Materdei: controlli straordinari, sanzioni per un totale di 5497 euro

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Dante, con il supporto delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Materdei, in via Battistello Caracciolo e in via Pessina.

Nel corso dell’attività sono state identificate 205 persone, di cui 60 con precedenti di polizia, controllate 87 autovetture e 41 motoveicoli di cui uno sottoposto a fermo amministrativo; inoltre, sono state contestate 2 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita e per incauto affidamento di veicolo, elevando sanzioni per un totale di 5497 euro.













