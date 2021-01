103 Visite

Notte di agitazione in casa Napoli, con Ruiz positivo al Covid e in attesa della risposta dei tamponi che il gruppo effettuerà più tardi, il cui esito si conoscerà solo domattina. Non è da escludere uno spostamento di qualche ora della gara con la Fiorentina in programma al San Paolo.













