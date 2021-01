Crisi di governo, Conte cede a Renzi. Il premier ha capito che i numeri per salvarsi in parlamento non ci sono e che il 5 Stelle non è pronto per il voto

427 Visite

A poco alla volta Giuseppe Conte sta cedendo anche sui servizi segreti e sull’ipotesi di un rimpasto. L’avvocato ha capito che il 5 Stelle non vuole andare alle urne e che Renzi fa sul serio. I numeri, in caso di scontro in Parlamento, non ci sarebbero per salvarlo e alla fine ha quindi deciso di trattare. E così, in una domenica grigissima, il premier ha accolto l’invito alla prudenza del Pd e accettato di promuovere un vertice tra leader di governo. Che si faccia, o che partecipi anche Matteo Renzi, è tutto da dimostrare. Ma l’avvocato vuole e deve provarci se vuole salvare lo scranno di primo ministro. Renzi incassa, per ora, un mezzo successo. Ma il destino del governo è ancora tutto da decifrare.













