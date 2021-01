742 Visite

E’ di diverse migliaia di euro il bottino di un colpo messo a segno, giorni fa, da ignoti all’interno dello studio professionale o presso l’abitazione – al momento non è chiaro- di un noto architetto residente nella zona di San Rocco, ma non originario di Marano. I ladri hanno portato via attrezzature professionali da lavoro di elevato valore. Seguono aggiornamenti.













