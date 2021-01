Marano, dipendente positivo al Covid: domani cimitero ancora chiuso per sanificazione

509 Visite

A breve l’ordinanza del Sindaco di Marano, Rodolfo Visconti, che disporrà la chiusura del cimitero di via Vallesana per la giornata di domani, lunedì 4 gennaio. Tale decisione si è resa necessaria in seguito alla positività al Coronavirus di un dipendente della struttura, per cui si dovrà procedere ad una sanificazione straordinaria ed urgente. A comunicarlo è la dirigente del settore. Il cimitero è già chiuso da diversi giorni e avrebbe dovuto riaprire i battenti proprio domani. I dipendenti della struttura saranno sottoposti a tampone.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS