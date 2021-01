Porta Nolano e Mercato: arresti per spaccio di droga e violazione delle misure anti Covid

190 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Soprammuro un uomo che consegnava qualcosa a una persona in cambio di denaro.

I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 4 involucri con 1 grammo circa di cocaina e di 10 euro, mentre l’acquirente si è dato alla fuga.

Alessio Ruggiero, 31enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via del Sebeto hanno notato nei pressi di uno stabile un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno fermato accertando che si era allontanato dal proprio domicilio in via Ottavio Molinaro dove è sottoposto al regime degli arresti domiciliari per rapina.

Claudio Nazzaro, 47enne napoletano, è stato arrestato per evasione e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19.













