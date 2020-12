Corso Novara: in giro con un coltello in mano, denunciato

106 Visite

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Novara sono stati avvicinati da alcuni passanti che hanno indicato un uomo che brandiva un coltello.

I poliziotti lo hanno disarmato e bloccato sequestrando il coltello, della lunghezza di circa 16 cm.

M.L., 40enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.













