Un forte acquazzone si è abbattuto sulla città. A Marano, come avviene spesso in caso di forti piogge, via Monte e via Casalanno sono diventate impraticabile, come si evince dal video che ci è stato inviato. Strade completamente allagate, trasformate in piscina dalla pioggia e automobili bloccate.













