Meloni e la crescita di consensi di Fdi. “Noi pronti per le elezioni, no ai giochi di palazzo”

Parlando di “crisi in favore di telecamera” , la presidente di FdI, partito in continua crescita di consensi, ha accusato Conte e tutto il suo gruppo di scarsa credibilità ed ha espresso chiaramente il proprio desiderio di procedere con nuove elezioni. Nessuna apertura, dunque, ad accordi dell’ultimo minuto. Meloni resta coerente e spera che “questi signori vadano a casa prima possibile” . Proprio a tal proposito, ha precisato di non essere disponibile a formare un governo con dei partiti di sinistra, quali Pd, Italia Viva o Movimento 5 Stelle, ed ha poi aggiunto: ” L’Italia ha bisogno di una visione, che oggi drammaticamente manca. Da gennaio a oggi sono stati spesi 108 miliardi per la crisi, altri 38 stanziati in manovra. Questi soldi hanno prodotto risultati significativi? Qualcuno ricorda come sono stati spesi? No. Dilapidati nel tentativo di accontentare partiti e correnti della maggioranza”.