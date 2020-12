Pozzuoli, pubblicato il libro che racconta la vita della prima donna assessore

La storia politica di Raffaella è stata a lungo diversa dalla mia, fino a quando le due grandi tradizioni del cattolicesimo sociale e del socialismo sono confluite in un unico partito, nato con l’ambizione di superare gli steccati ideologici in cui le categorie novecentesche le avevano confinate. Un partito che, attingendo il meglio dalle culture che lo avevano originato, fosse in grado di guardare al futuro, al mondo del terzo millennio, per molti versi ancora sconosciuto e per altri ancora afflitto dalle piaghe di sempre. Fu un progetto generoso, che ha avuto alterne vicende, ma in cui voglio ancora credere. Come ha voluto crederci Raffaella, mostrandosi, nonostante la lunghissima militanza nel PCI, pronta ad accogliere il cambiamento, il nuovo ancora tutto da scrivere.