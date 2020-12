Astrologia, la grande congiunzione Giove-Saturno: inizia una nuova era?

142 Visite

E’ stato spesso osservato che i grandi cambiamenti sociali, a livello mondiale, sono preannunciati da queste congiunzioni.

Si ritiene che siano apportatrici di cambiamenti nelle istituzioni religiose (Giove) nonché in quelle politiche (Saturno), quindi nell’orientamento spirituale collettivo e dove viene esercitato un potere importante, nella struttura della società stessa.

Essendo questa congiunzione di natura Mutazionale, cioè che cambia elemento, potrebbe essere una indicazione di un possibile cambio di paradigma nella società, nelle sue caratteristiche fondamentali, un mutamento globale che riguarderà le tematiche politiche-religiose-sociali, dell’intera umanità, il Grande Mutamento.

Potrebbe veramente indicare la fine di un’era, quella dei Pesci, che fu annunciata dal fenomeno della Stella di Betlemme… in realtà non fu una cometa, come è stato ipotizzato da molti studiosi, ma la tripla congiunzione Giove – Saturno- Marte del 6 AC. a cui fece seguito la nascita del Cristo.

Questo fenomeno viene evidenziato anche dagli astronomi odierni, i quali avvertono che, questo dicembre, la congiunzione Saturno-Giove sarà un evento particolarmente spettacolare, poiché i due giganti siderali saranno più vicini di quanto non siano stati dal 1623.

La stessa congiunzione Saturno, Giove, con in più Marte in Acquario, apparve anche durante la grande peste nera del 1345 (Marte si troverà a dicembre nel segno dell’Ariete e non formerà alcun aspetto, nè positivo né negativo, con i pianeti in Acquario).

La precedente grande congiunzione nell’elemento Aria, nel segno della Bilancia, avvenne nel 1980-81 e ha coinciso con un evento mondiale di forte impatto come l’AIDS, quindi queste grandi congiunzioni possono avere anche connotazioni molto negative.













