Commercio in crisi, Lega su lockdown di Natale: “Perdite di oltre 1 miliardo. Il Governo?”

“A Napoli le imprese chiudono, i risarcimenti non arrivano, i lavoratori rischiano di restare a casa, e il sindaco De Magistris trova il tempo di andare in tv. Ma quando lavora? Ricordiamo al primo cittadino che proprio oggi scade l’Imu e che nonostante ben 4 decreti ristori, anche la tari dovrà essere versata per intero da cittadini e aziende in difficoltà. Se il Comune facesse la sua parte, però, sospendendo o riducendo le imposte locali, probabilmente riusciremo ad alleviare in parte la sofferenza arginando le perdite occupazionali e produttive”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.

Così il deputato Gianluca Cantalamessa (Lega): “Il Natale è alle porte, ma imprenditori e commercianti non riescono a giovare della stagione per eccellenza. Al contrario il Natale rischia di trasformarsi nell’ultima grande occasione persa: 230mila imprese tra Napoli e Provincia sono disperate. I 10 mesi di restrizioni stanno portando ad un punto di non ritorno, anche la boccata d’aria attesa per il periodo di Natale non è arrivata.

“Le stime di Confesercenti sulle perdite mettono i brividi. Solo un anno fa il fatturato regionale nel periodo natalizio è stato di oltre 3 miliardi, quest’anno si prospettano perdite di 1,5miliardi. E se si dovesse arrivare a nuove restrizioni proprio in prossimità del Natale, secondo il presidente della Campania Confesercenti, Vincenzo Schiavo, il danno potrebbe essere nettamente maggiore”, continua il deputato leghista.

“Gli imprenditori non hanno più soldi da investire. Turismo, ristorazione, abbigliamento, sono al collasso. Solo il turismo regionale ha perso 800milioni di euro di fatturato nel 2020. E a Natale non c’è prospettiva per recuperare. Ristorazione e commercio non riescono più a immaginare una strategia per ricominciare. E’ surreale paragonare le nostre misure a quelle del resto d’Europa: la Germania ha appena varato misure molto rigide, ma lo Stato risarcisce fino al 90%. Da noi la cassa integrazione per migliaia di lavoratori ancora non è arrivata. Questo governo è una vergogna”. Conclude così il deputato leghista Gianluca Cantalamessa.













