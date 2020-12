Arresti in provincia di Napoli per droga e violazioni anti Covid

67 Visite

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Fontana un uomo alla guida di un’auto in cui hanno rinvenuto, sotto il sedile, due panetti di hashish del peso di 200 grammi.

G. F., 25enne corallino, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

——————-

Ieri, la Questura di Napoli ha predisposto servizi interforze a Castellammare di Stabia, coordinati dal locale Commissariato, volti alla prevenzione dell’ammassamento di legname e materiale infiammabile per i roghi tradizionalmente appiccati nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, consuetudine che spesso ha creato pericolo per l’incolumità dei cittadini.

Sono stati rimossi circa 215 metri cubi di legname da bruciare, in particolare nei rioni Cicerone, Savorito, Moscarella, Venezia e in via Privati; inoltre, in località Pozzano, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere una catasta di circa tre metri che era stata già data alle fiamme.

Infine, sono state identificate 40 persone di cui 5 sanzionate per violazioni della normativa anti covid 19.

——————

Frattamaggiore: evade dai domiciliari, arrestato.

Stanotte gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Firenze hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di entrare frettolosamente in un palazzo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato accertando che si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per estorsione.

Daniele Della Rocca, 35enne frattese, è stato arrestato per evasione e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19.













