Giletti versus De Luca, il conduttore risponde al governatore e attacca: “Sceriffo, hai messo un condannato nella tua segreteria”

Ancora polemiche tra Giletti e De Luca. Il giornalista, vittima degli strali del governatore che non ha digerito alcune inchieste sulla sanità campana, ieri ha assestato un paio dio colpi. Questa volta, nella puntata di ieri, il conduttore di La7 ha raccontato di una vicenda legata al governatore della Campania che ha dell’incredibile: “De Luca in questi giorni – ha fatto sapere Giletti – ha nominato come suo ‘segretario particolare’ un condannato ad un anno e mezzo nel 2015”.

E ancora: “De Luca giustamente lo scaricò, e ora lo ha fatto tornare alle sue dipendenze. Come è possibile che nessuno dice niente? Se lo avesse fatto Matteo Salvini e Giorgia Meloni cosa sarebbe successo e cosa staremmo dicendo e scrivendo? La situazione è preoccupante. Un governatore che sceglie un condannato come segretario particolare. Sceriffo, lei si è messo come vice sceriffo un condannato. Complimenti”, ha concluso adirato.

Poi, sulle domande poste nei giorni scorsi, ha aggiunto: “”Venerdì ho parlato con uno dei suoi avvocati, volevo fare delle domande – spiega Giletti -. Lui mi ha detto: me le invii. Adesso mi comunicano dietro le telecamere che la regione avrebbe risposto a queste domande”.

“Ora, sinceramente – ha spiegato Giletti: neanche al Minculpop succedono cose del genere. Vi pare che io mi presti a leggere le vostre risposte? Io parlo a una persona, caro De Luca, e vorrei che lei mi ascoltasse e mi rispondesse. Ma che siamo al Minculpop? Fai la domanda, ti scrivo la risposta e pensi che io legga quella che ha dato magari un tuo esperto?”.













