“Una statua monumento a Maradona negli spazi verdi della Rotonda Maradona”. Luigi scrive al sindaco di Villaricca

Alla “Rotonda Maradona”, crocevia tra i comuni di Villaricca, Marano, Quarto e Giugliano, è già partita la mobilitazione per l’allestimento, negli spazi verdi della zona, di una statua-monumento in onore di Diego Armando Maradona. La zona fu ribattezzata “Rotonda Maradona” sul finire degli anni Ottanta, negli anni d’oro del Pibe de oro con la maglia del Napoli. La richiesta arriva da Luigi CACCAVALE nato a Mugnano di Napoli il 20.09.1983 residente in Qualiano alla Via Antica Consolare Campana, 71/E – TEL 3472616601. Ecco la sua lettera: Oggetto: ROTONDA MARADONA – DONAZIONE STATUA MONUMENTO A DIEGO ARMANDO MARADONA. Egr. sig. Sindaco di Villaricca, in seguito al dolore che ha colpito tutta la comunità mondiale per la scomparsa dell’ex calciatore professionista della SSC Napoli, la presente per chiederVi la possibilità di allestire negli spazi verdi della Rotonda Maradona una statua monumento in suo onore senza gravame economico per l’ente.

Confidando in un suo risconto lascio miei contatti.

Luigi CACCAVALE nato a Mugnano di Napoli il 20.09.1983 residente in Qualiano alla Via Antica Consolare Campana, 71/E – TEL 3472616601

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. Luigi Caccavale.













