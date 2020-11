NAPPI (LEGA): “LE PORTE GIREVOLI DELLA SCUOLA DI DE LUCA”

126 Visite

Chiuse prima degli altri, aperte per ultime. In un caos di ordinanze e annunci, le scuole campane sono state considerate dalla Regione l’ultima delle questioni di cui occuparsi. Il Nostro Posto, la Campania, è stata l’unica regione d’Europa in cui gli istituti scolastici sono rimasti chiusi per l’incapacità di gestire la seconda ondata dell’emergenza Covid. E non si è riaperto all’infanzia e alla prima elementare neanche quando nel resto d’Italia i bambini avevano da tempo abbandonato il pc per ritornare tra i banchi. È dal 16 ottobre che gli studenti campani sono costretti a seguire le lezioni in modalità Dad. Ancora una volta i nostri concittadini sono stati soprattutto vittime del tragico triangolo dell’inefficienza istituzionale: le previsioni sballate del ministro dell’Istruzione Azzolina; l’inadeguatezza di De Luca, che ha individuato nelle aule dei pericolosi focolai senza invece preoccuparsi minimamente di potenziare il tpl, vera fonte di contagio; l’incapacità di De Magistris di garantire la manutenzione delle strutture scolastiche. Un pasticcio cui non hanno mancato di dare il loro contributo pure gli esperti del Cts. E se ancora non bastasse, ogni livello istituzionale sta continuando ad andare per conto suo. Insomma, una farsa che, nel nome della sicurezza, sta cancellando il secondo anno scolastico dei nostri ragazzi. La beffa sta tutta nel fatto che questa babele impatta su di un sistema scolastico che, specie nel Nostro Posto, registra problematiche storiche. Dalla difficoltà di connessione in alcune zone della Campania, all’insufficienza dei bandi per i tablet destinati agli studenti delle famiglie indigenti, passando per la dispersione scolastica più alta d’Italia. Dovrebbe essere un dramma di cui occuparsi subito, garantendo scuole aperte e sicure e investimenti stabili. Nell’Italia dei “sor tentenna” e nel paese dello sceriffo, invece, ci dobbiamo accontentare di ordinanze confuse e farlocche. Così, Severino Nappi (Lega).













