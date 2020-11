Dilemma natalizio: albero o presepe? Le tradizioni dell’8 dicembre

101 Visite

La tradizione natalizia vuole che dall’8 dicembre in poi inizi ufficialmente il periodo natalizio sia nelle città che nelle case degli italiani? Da questa data parte l’avvio alla corsa dei regali e, contestualmente, si addobbano le città con luminarie, festoni, alberi di Natale giganti, case di Babbo Natale dedicate al divertimento dei bambini.

Ma si addobbano anche le case con gli alberi di Natale e con il presepe (ovviamente per chi decide di farlo in base alle proprie credenze religiose).

Natale è una festa che mette d’accordo sia gli amanti delle feste pagane sia quelli che sentono particolarmente l’atmosfera religiosa legata alla nascita di Gesù. Proprio per questo esistono due tipi di addobbi che vengono realizzati a casa, cioè l’albero (più pagano) e il presepe (più religioso).

Ma come mai l’8 dicembre è la data che segna l’avvio agli addobbi natalizi? Prima di tutto, in questo giorno si celebra l’Immacolata Concezione, il dogma che serve ad accertare che la Vergine Maria è stata preservata immune dal peccato originale fin dal suo concepimento ed è stata tenuta lontana dal peccato per tutto il resto della vita, compreso nel concepimento del figlio Gesù.

Questa festa è così sentita dalla religione che viene identificata come inizio della fase natalizia visto che la Madonna è la madre di Gesù e loro sono proprio “protagonisti” di questa festività religiosa.

Proprio per questo motivo, anche approfittando del giorno di festa non lavorativo dell’8 dicembre, si sfrutta questo giorno per addobbare la casa con l’albero e il presepe.

Ovviamente poi ci sono eccezioni su base regionale, infatti a Bari l’avvio viene dato il giorno 6 dicembre, quando si festeggia San Nicola, il patrono della città. Mentre per esempio a Milano, si inizia il 7 dicembre con la festività di Sant’Ambrogio.

Voi quando iniziate ad addobbare la vostra casa per le festività natalizie?













