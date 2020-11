VOMERO: aveva appena forzato e portato via uno scooter. Arrestato 27enne

98 Visite

I carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno arrestato per furto aggravato Carlo Di lorenzo, 27enne di Fuorigrotta già noto alle ffoo.

Una persona sospetta è stata notata in Via Luca Giordano, a bordo di uno scooter bianco. Una seconda persona – Di Lorenzo – stava forzando il bloccasterzo di un altro motoveicolo parcheggiato.

Spinto dal veicolo guidato dal complice Di lorenzo ha percorso via Scarlatti, imboccando poi Via Belvedere.

E’ lì che i militari lo hanno bloccato. Il complice – a bordo del mezzo marciante – è riuscito a fuggire. Il 27enne è invece rimasto senza spinta, facile preda dei carabinieri.

Finito in manette, Di Lorenzo è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione col beneficio della sospensione condizionale della pena e sottoposto all’obbligo di presentazione alla pg.

Continuano le indagini per risalire al complice.













