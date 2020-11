Sbarco clandestini a Massa Lubrense, Cantalamessa (Lega): “Interrogazione per tutelare residenti e ricostruire rotta”

136 Visite

Ho presentato questa mattina interrogazione a risposta scritta ai ministri dell’Interno e della Difesa per accertare quanto avvenuto a seguito dello sbarco di 16 immigrati clandestini presso la località Massa Lubrense (NA) nel pomeriggio di ieri. Stando alle dichiarazioni del primo cittadino, sono giovani, ben vestiti e in buona salute, non ancora identificati, probabilmente di nazionalità irachena e afgana, sarebbero scesi da due barconi eppure nessuna traccia dei mezzi di trasporto è stata rinvenuta secondo le ricostruzioni istituzionali; elementi sui quali occorre fare chiarezza. Appare quantomai improbabile che abbiamo seguita una rotta dalle coste africane e siano arrivati senza essere intercettati sulle nostre spiagge. Quali scenari possono nascondersi dietro a questo raro episodio? Occorre fare chiarezza anche in merito ai pericoli legati al terrorismo internazionale. Chiediamo certezze anche sulla destinazione e sulla quarantena che ci auguriamo dovranno svolgere”. Così in una nota il deputato Lega Gianluca Cantalamessa.













