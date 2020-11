Senza maggioranza, senza idee e con i conti in rosso, ma sul bilancio Dema chiede aiuto al centrodestra

98 Visite

Senza maggioranza ormai da tempo, con i conti oltre il rosso ma chiede ancora aiuto alle opposizioni, al centrodestra, per salvarsi. Ieri c’è stata l’ennesima fumata grigia per il Bilancio 2020 del Comune di Napoli. De Magistrs ha preso atto di non avere più una maggioranza e ha chiesto aiuto alle forze moderate dell’aula per concludere la consiliatura. “Ci sono consiglieri che vogliono eseguire il piano di Vincenzo De Luca di far cadere il Consiglio. Significherebbe lasciare la città nel caos, dicendo addio al piano assunzioni e ai servizi che non potrebbero essere garantiti. Per questo motivo, incontrerò gli esponenti delle forze moderate per capire se ci sono le condizioni di proseguire insieme nell’emergenza che stiamo vivendo”. De Magistris ci prova, conscio che anche i consiglieri di opposizione a casa non vogliono mai andare.













