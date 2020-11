Napoli: 20enne di Nocera a passeggio con la droga addosso. Carabinieri lo arrestano e lo sanzionano anche per le norme anti-covid

116 Visite

Continuano i controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli che durante il periodo epidemico non dimenticano la lotta e il contrasto all’illegalità diffusa.

I Carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Giovanni pio buccino, 20enne di Nocera già noto alle ffoo. I militari dell’Arma lo hanno notato passeggiare in via Grande verso le 17.30 ed hanno deciso di controllarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 6 dosi di eroina e di 80 euro ritenute provento del reato. Vista la residenza del giovane e la sua palese non giustificata presenza a Napoli, per lui anche la sanzione anti-covid.

L’arrestato è nelle camere di sicurezza della Caserma in attesa di giudizio.













