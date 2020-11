Casoria: fingeva di consegnare cibo da asporto con tanto di zaino dell’azienda. Carabinieri lo fermano e trovano 45 stecche di sigarette di contrabbando. 50enne denunciato

211 Visite

I carabinieri della stazione di casoria hanno denunciato per contrabbando di sigarette un 50enne di san pietro a patierno già noto alle forze dell’ordine.

I militari – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale – hanno notato un rider per il trasporto del cibo a bordo di un motociclo con tanto di zaino termico di una nota azienda. Volevano controllarlo ma il “centauro” quando ha visto i carabinieri ha effettuato una brusca manovra: una sosta, come a voler simulare una consegna. I carabinieri hanno deciso così di verificare e lo hanno perquisito. All’interno della borsa per le consegne rinvenute e sequestrate 45 stecche di “bionde” illegali per un peso complessivo di 9 chili. Lo scooter e lo zaino sono stati sequestrati.













