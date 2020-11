Marano, da Santa Maria a Pigno a piazza Garibaldi: l’elenco delle zone colpite pesantemente da fango e pioggia

343 Visite

Fango anche da Santa Maria a Pigno, che a breve sarà messa in sicurezza con i lavori già finanziati (Ministero Ambiente) e banditi. Fango dalla zona dove non di rado, soprattutto nella parte alta di via Pigno, si sono verificati sbancamenti non proprio ortodossi e che hanno portato anche alle forze dell’ordine ad intervenire. Fango nella zona del cimitero, a Vallesana, e devastazioni si registrano anche in piazza Garibaldi, meglio nota come la “Starza”.













