Minacce a Valeria Ciarambino (M5S) sui social

Questi sono alcuni dei messaggi ricevuti da quando ho fatto mio il grido di dolore di cittadini e operatori della sanità della mia terra, chiedendo al governo di adottare misure drastiche che dessero una tregua a una situazione ormai fuori controllo in Campania, in cui tante persone stanno morendo senza ricevere assistenza. E il governo mi ha ascoltato.

Se qualcuno pensa di mettermi paura e di intimorirmi nella mia azione a difesa della mia terra e della mia gente si sbaglia di grosso.

Ai messaggi di questi vili, fanno ampiamente da contrappeso i messaggi ben più numerosi di gratitudine e sollievo ricevuti da medici e infermieri allo stremo, familiari di pazienti contagiati e tanti tanti cittadini.

Ora dobbiamo combattere per potenziare l’assistenza sanitaria e far arrivare i ristori economici a chi è in difficoltà. Io non mollo!