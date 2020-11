Marano, avviso alla cittadinanza: domani intervento di disinfestazione

937 Visite

In attuazione del programma di sanificazione ambientale e bonifica

igienico – sanitaria del nostro territorio, si avvisa la cittadinanza che

il giorno lunedì 16/11/2020 dalle ore 22:00 sarà effettuato da Ditta

specializzata, un intervento di disinfestazione ad azione adulticida

associato alla disinfezione e sanificazione ambientale. Si precisa,

altresì, che dopo questo intervento ne saranno eseguiti altri e che la

cittadinanza sarà debitamente preavvisata.

SI RACCOMANDA ALLA CITTADINANZA DI:

restare nella propria abitazione, evitando spostamenti;

chiudere porte, finestre e balconi;

non esporre o stendere biancheria e indumenti;

non porre all’esterno prodotti alimentari;

mettere al riparo oggetti e cose varie che potrebbero essere

in seguito utilizzati;

non lasciare animali domestici in aree prossime alle strade,

mettendo al riparo anche abbeveratoi e ciotole.

IL SINDACO, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE in collaborazione

con la prima e quarta commissione consiliare.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS