“Ancora in isolamento, ma credo di essere sulla via della guarigione”. Le parole del sindaco di Casoria

Buongiorno cari concittadini e buona domenica. Continuo ad essere in isolamento ma l’affetto che in tanti mi avete mostrato è stato davvero commovente e mi ha aiutato a superare questo momento. Le mie condizioni migliorano di giorno in giorno e credo di essere sulla via della guarigione, per cui presto potrò finalmente riabbracciare la mia famiglia e tornare in Piazza, in prima linea per la Città. Ho vissuto in prima persona quest’esperienza e vi assicuro che non è semplice da affrontare né per chi è ammalato e soprattutto per la famiglia; a tratti è stata davvero pesante da superare, non abbassiamo la guardia e cerchiamo di essere responsabili. Consentitemi infine un ringraziamento a tutti i dipendenti comunali, alla Giunta ed ai miei consiglieri comunali. Quotidianamente mi sono stati vicini e con responsabilità e competenza hanno continuato ad operare per il bene della Città senza mai cadere nelle meschine provocazioni di chi evidentemente non ha a cuore le sorti di Casoria e che miseramente è abituato a vivere solo di rancori e nell’aspettativa delle disgrazie altrui BUONA DOMENICA A TUTTI E A PRESTO Il vostro sindaco Raffaele Bene.

Nota stampa del sindaco di Casoria, Raffaele Bene.













