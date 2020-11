Oroscopo: come sarà questa domenica per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

179 Visite

Cosa riserveranno le stelle agli ultimi 4 segni dello zodiaco? Come sarà questa domenica per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Ce lo svelano le previsioni del famoso astrologo Paolo Fox.

Nuove sensazioni per il Sagittario, il Capricorno ha ancora bisogno di riposo, Acquario con al testa fra le nuvole, l’amore richiederà impegno ai Pesci..

Ma non è tutto! Vediamo nel dettaglio le altre novità di oggi domenica 15 novembre 2020 per questi segni..

Sagittario: Da oggi comincerà una fase esistenziale nuova ed eccitante, piena di belle sensazioni e nuovi sentimenti. Qualcuno potrebbe scoprire l’amore per la prima volta, qualcun altro potrà invece riscoprirsi innamorato del partner. Comunque vada la scintilla della passione si riaccenderà e la settimana sarà ricca di emozioni forti.. E voi vi riempite di vita!

Capricorno: Siete provati da un anno che non vi ha risparmiato fatica e stress. Ma sembra che gli astri si stiano muovendo affinché possiate avere occasioni di riscatto. Non amate i cambiamenti e questa non è una novità, ma dovrete essere disposti a tutto pur di rimanere sulla cresta dell’onda, soprattutto se volete raggiungere gli obiettivi. Siete forti, impegnatevi ed il successo arriverà!

Acquario: Non sarà una domenica rilassante.. anzi, dovrete dovrete fare molta attenzione, soprattutto riguardo le finanze. Potrebbe presentarsi una spesa imprevista o qualche piccolo problema da risolvere. Affrontate subito le questioni senza rimandare, leggete bene ogni parola se avete a che fare con dei contratti.. la Luna dispettosa potrebbe rendervi molto distratti..

Pesci: Non ci si annoia mai con gli amici dei Pesci! Siete particolarmente mutevoli e sarà un’impresa davvero ardua capire cosa vi passa per la testolina. Potreste sentirvi turbati a tal punto da non riuscire a capire se il problema siete voi, il partner o i sentimenti nei confronti del partner.. Siete comunque distanti e si percepisce lontano un miglio. Fate chiarezza, o almeno provateci.