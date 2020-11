La voce del cittadino, Marano: “Mega assembramento di giovani fuori al liceo Segrè”

1.022 Visite

“Gentile Direttore, ieri sera, domenica primo novembre, mentre ero di rientro dal lavoro, alle ore ventuno, notavo presso il piazzale antistante il liceo Segrè di Marano un mega assembramento di ragazzi. Allora, mi chiedo che senso abbia chiudere le scuole se di sera il risultato è questo. Ho letto qualche giorno fa, del sindaco di Villaricca che insieme alla municipale si è adoperato nell’effettuare un giro di sera sul territorio per “rimproverare” i giovani irrispettosi delle misure anti Covid. Al riguardo, mi chiedo dove sia il nostro sindaco e dove sia la municipale. Le misure ci sono, ma non c’è nessuno che le faccia rispettare. Se continuiamo di questo passo, non so fino a che punto possano servire i sacrifici di noi cittadini ligi al rispetto delle normative”.

Grazie, Eugenio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS