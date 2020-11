Covid, Asl Napoli1: mercoledì il bando per l’assunzione di 40 anestesisti neolaureati

181 Visite

L’Asl Napoli1 sta lavorando per arruolare anestesisti, indispensabili per le terapie intensive covid19. Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1, spiega che nella giornata di mercoledì verrà pubblicato sul burc il bando per un contratto di sei mesi più sei mesi a 40 anestesisti. Il bando sarà aperto anche agli specializzando che stanno per laurearsi, infatti possono partecipare anche coloro che concludono la specializzazione a novembre.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS