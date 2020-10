Bagnoli: controlli dei carabinieri Forestali nell’area ex Italsider. Due persone denunciate e mille metri quadri sequestrati

106 Visite

I carabinieri forestali del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale del Gruppo di Napoli – nell’ambito del contrasto al fenomeno della gestione illecita di rifiuti – durante un controllo hanno fermato 2 autocarri che trasportavano dei rifiuti e li hanno ispezionati prestando particolare attenzione alla documentazione.

I militari avevano dei dubbi circa i formulari identificativi di rifiuti: probabilmente non era indicata la reale tipologia trasportata.

Gli autocarri son stati fatti rientrare presso il sito di carico di rifiuti nell’area ex Italsider di Bagnoli. Lì, i militari hanno verificato che i rifiuti stoccati e quelli trasportati erano della stessa tipologia. A vista – però – i rifiuti erano impregnati di idrocarburi e di altre sostanze.

E’ intervenuto il personale dell’ARPAC per i campionamenti dei rifiuti e poi è scattato il sequestro dei due camion. Sequestrata anche la documentazione e l’area di stoccaggio di mille metri quadri ricoperta da rifiuti.

Denunciati il rappresentante legale dell’azienda di trasporto e quella di stoccaggio per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e trasporto illecito.













