Mugnano, il sindaco: “Domani si terrà un ultimo mercatino rionale”

A seguito dell’incontro con i lavoratori del mercatino, ho disposto la differita dell’applicazione dell’ordinanza di chiusura, che avrà effetto dal prossimo mercatino in poi (salvo riaprire in caso di calo dei contagi). Pertanto domani si terrà un ultimo mercatino rionale, con rigida applicazione dei protocolli di sicurezza covid. Nell’assumermi la piena responsabilità della decisione, invito gli avventori al rispetto assoluto delle norme (mascherine, temperatura, distanziamento, igienizzazione mani, ecc). PS il numero di nuovi contagi di oggi a Mugnano è inferiore a quello di ieri, ma non abbassiamo la guardia, dati i valori regionali.

Così il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro.













