Oggi si celebra il “World pasta day”: ricorrenza internazionale dedicata alla pasta

125 Visite

Domenica 25 ottobre 2020 si celebra in tutto il mondo il World Pasta Day, una ricorrenza internazionale dedicata alla pasta e a tutte le ricette che la vedono protagonista.

Secondo dati diffusi da Unione Italiana Food in Italia tutti mangiano pasta (98%)con 23,1 kg procapite annui. Circa 6 italiani su 10, in tutte le fasce di età e con un picco al centro-sud, la portano in tavola tutti i giorni. E durante il lockdown il 28% ne ha consumata di più. Ma la pasta made in Italy è la prima scelta anche per il 72% delle famiglie inglesi, il 68% di quelle francesi, il 54% di quelle tedesche e il 48% negli Stati Uniti.

L’anno scorso a Parigi il Pasta World Championship di Barilla ha visto trionfare nella finale tra 14 giovani cuochi da tutto il mondo, lo chef giapponese Keita Yuge, che ha vinto con il piatto: Penne al gorgonzola al profumo giapponese.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS