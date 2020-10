Scontri Napoli, Santanchè (FdI): “Vicina alle forze dell’ordine, la violenza non porta a nulla”

130 Visite

“Quello che è successo ieri sera a Napoli è inaccettabile, al di là delle simpatie che si possono più o meno avere nei confronti del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, la violenza non ha mai portato a nulla di buono. Siamo in un Paese democratico ed è più che giusto esprimere il proprio pensiero, ma non così, non con la violenza, non scagliandosi contro alle Forze dell’Ordine che fanno semplicemente il loro lavoro, questa è una cosa del tutto inaccettabile e vergognosa. A tutti coloro che ogni giorno rischiano la vita per la sicurezza delle nostre città, va tutta la mia solidarietà”. Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè di Fratelli d’Italia.













